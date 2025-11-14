Менше 50 окупантів у пастці під Куп’янськом — деталі від ЗСУ

Військовий ЗСУ з автоматом. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські військові продовжують звільняти Куп’янськ на Харківщині, де залишки російських окупаційних підрозділів втратили зв’язок між собою та з основними силами. Ворог опинився в повній ізоляції після того, як українські підрозділи перерізали ключові логістичні шляхи постачання.

Про це у телемарафоні розповів начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

Ситуація в Куп’янську змінилася на користь України

За словами Віктора Трегубова, російські війська не змогли виконати свої плани з прориву до південної частини міста, а ситуація на фронті різко змінилася не на їхню користь. Українські сили активізували дії, використовуючи дрони для знищення ворожих груп і утримання контролю над позиціями.

"Зараз ситуація стала важкою для противника, який залишається лише в північних районах міста. У противника, згідно з перехопленнями, залишається трохи менше 50 осіб, і вони зараз відрізані і один від одного, і від своїх основних сил через те, що ефективна логістика порушена. Попри те, що до них намагаються докидати ті чи інші сили і дійти малі групи – станом на зараз їм стало зовсім незручно через високу активність українських дронів. Ситуація в Куп’янську трішечки змінилася на користь України", — зазначив Трегубов.

Тим часом російські війська перенесли основні зусилля на східні та південні околиці міста, намагаючись ліквідувати український плацдарм. У разі успіху це могло б серйозно ускладнити ситуацію для українських захисників, фактично позбавивши місто логістичного забезпечення. Проте спроби ворога знищити позиції ЗСУ залишаються безуспішними. Українські військові контролюють ситуацію, утримуючи стратегічно важливі ділянки та активно зміцнюючи оборону на лівому березі річки Оскіл.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував фейки про нібито блокування українських військових у Куп’янську, наголосивши, що ситуація там, як і у Покровську, залишається під контролем.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ продовжують стримувати російські війська на Куп’янському напрямку, не дозволяючи окупантам прорватися до центру міста.