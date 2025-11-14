Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Менше 50 окупантів у пастці під Куп’янськом — деталі від ЗСУ

Менше 50 окупантів у пастці під Куп’янськом — деталі від ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:47
Оновлено: 14:47
Менше 50 окупантів у пастці під Куп’янськом — деталі від ЗСУ
Військовий ЗСУ з автоматом. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ/Telegram

Українські військові продовжують звільняти Куп’янськ на Харківщині, де залишки російських окупаційних підрозділів втратили зв’язок між собою та з основними силами. Ворог опинився в повній ізоляції після того, як українські підрозділи перерізали ключові логістичні шляхи постачання.

Про це у телемарафоні розповів начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил Віктор Трегубов.

Реклама
Читайте також:

Ситуація в Куп’янську змінилася на користь України

За словами Віктора Трегубова, російські війська не змогли виконати свої плани з прориву до південної частини міста, а ситуація на фронті різко змінилася не на їхню користь. Українські сили активізували дії, використовуючи дрони для знищення ворожих груп і утримання контролю над позиціями.

"Зараз ситуація стала важкою для противника, який залишається лише в північних районах міста. У противника, згідно з перехопленнями, залишається трохи менше 50 осіб, і вони зараз відрізані і один від одного, і від своїх основних сил через те, що ефективна логістика порушена. Попри те, що до них намагаються докидати ті чи інші сили і дійти малі групи – станом на зараз їм стало зовсім незручно через високу активність українських дронів. Ситуація в Куп’янську трішечки змінилася на користь України", — зазначив Трегубов.

Тим часом російські війська перенесли основні зусилля на східні та південні околиці міста, намагаючись ліквідувати український плацдарм. У разі успіху це могло б серйозно ускладнити ситуацію для українських захисників, фактично позбавивши місто логістичного забезпечення. Проте спроби ворога знищити позиції ЗСУ залишаються безуспішними. Українські військові контролюють ситуацію, утримуючи стратегічно важливі ділянки та активно зміцнюючи оборону на лівому березі річки Оскіл. 

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував фейки про нібито блокування українських військових у Куп’янську, наголосивши, що ситуація там, як і у Покровську, залишається під контролем.

Раніше ми також інформували, що ЗСУ продовжують стримувати російські війська на Куп’янському напрямку, не дозволяючи окупантам прорватися до центру міста.

Харківська область Куп'янськ війна в Україні фронт ситуація на фронті
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації