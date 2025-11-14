Менее 50 оккупантов в ловушке под Купянском — детали от ВСУ

Военный ВСУ с автоматом. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ/Telegram

Украинские военные продолжают освобождать Купянск на Харьковщине, где остатки российских оккупационных подразделений потеряли связь между собой и с основными силами. Враг оказался в полной изоляции после того, как украинские подразделения перерезали ключевые логистические пути снабжения.

Об этом в телемарафоне рассказал начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил Виктор Трегубов.

Ситуация в Купянске изменилась в пользу Украины

По словам Виктора Трегубова, российские войска не смогли выполнить свои планы по прорыву к южной части города, а ситуация на фронте резко изменилась не в их пользу. Украинские силы активизировали действия, используя дроны для уничтожения вражеских групп и удержания контроля над позициями.

"Сейчас ситуация стала тяжелой для противника, который остается только в северных районах города. У противника, согласно перехватам, остается чуть менее 50 человек, и они сейчас отрезаны и друг от друга, и от своих основных сил из-за того, что эффективная логистика нарушена. Несмотря на то, что к ним пытаются докидывать те или иные силы и дойти малые группы - по состоянию на сейчас им стало совсем неудобно из-за высокой активности украинских дронов. Ситуация в Купянске немного изменилась в пользу Украины", — отметил Трегубов.

Тем временем российские войска перенесли основные усилия на восточные и южные окраины города, пытаясь ликвидировать украинский плацдарм. В случае успеха это могло бы серьезно осложнить ситуацию для украинских защитников, фактически лишив город логистического обеспечения. Однако попытки врага уничтожить позиции ВСУ остаются безуспешными. Украинские военные контролируют ситуацию, удерживая стратегически важные участки и активно укрепляя оборону на левом берегу реки Оскол.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг фейки о якобы блокировании украинских военных в Купянске, отметив, что ситуация там, как и в Покровске, остается под контролем.

Ранее мы также информировали, что ВСУ продолжают сдерживать российские войска на Купянском направлении, не позволяя оккупантам прорваться в центр города.