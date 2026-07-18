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Головна Харків Мер Харкова не пішов у Кабмін: Терехов назвав ключові причини

Мер Харкова не пішов у Кабмін: Терехов назвав ключові причини

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 18:34
Мер Харкова Терехов пояснив відмову від Кабміну
Ігор Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Мер Харкова Ігор Терехов пояснив, чому відмовився увійти до Кабінету Міністрів України. За його словами, для початку необхідно зробити систему. Крім того, він наголосив, що наразі повинен бути з Харковом.

Про це Ігор Терехов сказав на зустрічі з ВПО у Полтаві, передає Новини.LIVE.

Чому Терехов не пішов до Кабміну

"Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що потрібно зробити систему. Ну, варто, так, можна одне голосування пройти, і потім все, крапка. Я вважаю, що потрібно зробити систему, коли буде, по-перше, Верховна Рада працездатна, більшість працездатна, яка може приймати і брати на себе відповідальність", — зазначив Терехов.

За його словами, другим питанням є те, що наближається важкий опалювальний сезон. Він каже, що зараз має залишатися з Харковом і людьми, з якими пройшов шлях від початку повномасштабного вторгнення.

Терехов наголосив, що головне завдання полягає в тому, аби закінчити війну.

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"Закінчиться війна, будемо спілкуватися, міркувати, вибудовувати систему державної влади, вибудовувати систему органів місцевого самоврядування, вибудовувати систему, яка буде працювати", — каже мер Харкова.

Наразі Терехов планує просувати проблеми прифронтових громад через відповідну асоціацію.

Як писали Новини.LIVE, Терехов повідомив, що залишиться на своїй посаді та не розглядає можливість переходу до нового складу уряду. Водночас він наголосив, що готовий ділитися власним досвідом керування прифронтовим містом і підтримувати роботу урядовців.

Крім того, Терехов побажав успіху новому премʼєр-міністру Сергію Корецькому. За його словами, Асоціація прифронтових міст і громад допомагатиме новому Кабміну у реалізації необхідних рішень.

Кабінет міністрів Харків Ігор Терехов
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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