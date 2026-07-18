Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Я залишився в Харкові: Терехов прокоментував чутки про роботу в уряді

Я залишився в Харкові: Терехов прокоментував чутки про роботу в уряді

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 15:59
Терехов заявив, що залишиться мером Харкова і не йде в уряд
Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що продовжить працювати на своїй посаді та не планує переходити до складу нового уряду. Водночас він готовий допомагати урядовцям своїм досвідом управління прифронтовим містом.

Про це Терехов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко. 

Терехов залишиться працювати у Харкові

Очільник Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад зазначив, що його пріоритетом залишається робота в місті.

"Я залишився в Харкові", — заявив Терехов, коментуючи можливу роботу в новому уряді.

Водночас мер Харкова наголосив, що готовий передавати свій досвід управління містом, яке перебуває в умовах повномасштабної війни, представникам нового Кабінету Міністрів.

Читайте також:

За його словами, якщо у нових міністрів виникнуть питання щодо роботи прифронтових громад, він готовий допомогти.

Харків співпрацює з урядом

Терехов також зазначив, що міська влада Харкова має постійний контакт із представниками уряду та налагоджену взаємодію з державними органами.

За його словами, така співпраця є важливою для вирішення питань, які стоять перед прифронтовими містами та громадами.

Новини.LIVE інформували, що мер Харкова Ігор Терехов відреагував на інформацію про можливе призначення його прем’єр-міністром України. Він побажав успіхів новому главі уряду та запевнив, що готовий співпрацювати й підтримувати роботу Кабінету Міністрів. 

Новини.LIVE писали, що голова Асоціації прифронтових міст і громад України Ігор Терехов представив пропозиції щодо формування державного бюджету. Серед головних пріоритетів він назвав збільшення фінансової підтримки прифронтових територій і заходи для підвищення рівня доходів українців.

Кабінет міністрів Харків Ігор Терехов
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації