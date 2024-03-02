Мер Харкова Терехов повідомив про приліт у місті

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські окупанти намагаються атакувати місто. Внаслідок цього зафіксували приліт в одному з районів Харкова.

Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram у суботу, 2 березня.

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"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — розповів Терехов.

За його словами, на місці прильоту виникла пожежа та вибиті шибки в довколишніх будинках.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Харкова Ігоря Терехова

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про загоряння двох авто.

"Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих", — додав він.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Крім того, Синєгубов уточнив, що окрім пошкоджених авто та вікон, виявили руйнування гаражів. Наразі без постраждалих. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що близько півночі 2 березня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили перед цим попереджали місцевих жителів про БпЛА в бік міста.

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