Мер Харкова Терехов повідомив про приліт у місті
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що російські окупанти намагаються атакувати місто. Внаслідок цього зафіксували приліт в одному з районів Харкова.
Про це Ігор Терехов повідомив у Telegram у суботу, 2 березня.
Наслідки атаки РФ на Харків 2 березня
"Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо "приліт" в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", — розповів Терехов.
За його словами, на місці прильоту виникла пожежа та вибиті шибки в довколишніх будинках.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє про загоряння двох авто.
"Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих", — додав він.
Крім того, Синєгубов уточнив, що окрім пошкоджених авто та вікон, виявили руйнування гаражів. Наразі без постраждалих. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.
Нагадаємо, що близько півночі 2 березня у Харкові пролунали вибухи. Повітряні сили перед цим попереджали місцевих жителів про БпЛА в бік міста.
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