У Харкові вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по ОДА 1 березня

Харківська ОДА після ракетного обстрілу 1 березня 2022 року. Марієнко Андрій / УНІАН

Харків'яни вшанували пам'ять загиблих військових та волонтерів, які полегли під час ракетного удару по будівлі Харківської обласної державної адміністрації 1 березня 2022 року. Внаслідок атаки загинули 44 людини. Докладніше про трагедію читайте у матеріала Новини.LIVE.

Вшанування пам'яті

У центрі Харкова біля будівлі адміністрації зібрались люди, щоб вшанувати пам'ять загиблих в результаті ракетного удару 1 березня. Квіти були принесені до будівлі, де розміщений плакат з іменами та фотографіями тих, хто втратив життя.

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Плакат з фото загиблих на будівлі Харківської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Серед присутніх був двоюрідний брат загиблого рятувальника, який вирішив стати добровольцем в перші дні вторгнення, щоб захистити свою країну. Ще до початку війни він відмовлявся від ідеї від'їзду та обіцяв залишатися вдома.

Родичі загиблих біля будівлі Харківської ОВА. Фото: Новини.LIVE

Брат Максима отримав в підпорядкування 30 новобранців без навичок 26 грудня. Під час ракетного удару він евакуював своїх людей, а сам став жертвою нападу, повертаючись назад, щоб допомогти.

"Коли його знайшли він був своєї сумки і він був неопізнаним. Ми його шукали близько доби і знайшли вже у морзі, — згадує Максим, — Ми знайшли відео як його евакуювали. Його відвезли до шпиталю і намагалися врятувати, але поранення були дуже важкі"

Харківʼянка Тетяна прийшла до будівлі покласти квіти до будівлі аби вшанувати памʼять свого сина Олександра. Хлопець був бійцем підрозділу Кракен. На момент смерті йому було лише 24 роки. Тетяна згадує, що Олександр повернувся з закордону до Харкова за 2 дні до початку повномасштабного вторгнення.

"Востаннє я з ним спілкувалась за день до трагедії, він приїхав до нас додому, сказав не переживати і що завжди буде зі мною. Але потім він більше не виходив на звʼязок. Знайшла я його вже через 4 дні у морзі", — розповідає Тетяна.

Атака 1 березня

1 березня 2022 року окупанти нанесли важкий удар по Харківській обласній адміністрації. Атака сталася у ранкові години, залишивши за собою руйнівні наслідки та величезну кількість жертв.

Перший удар росіяни нанесли ракетою типу "Іскандер". Яким озброєнням було нанесено другий встановити не вдалось, однак за данними правоохороців, імовірно, це був "ФАБ-500".

Остаточну кількість жертв того обстрілу назвали лише в листопаді 2023 року — 44 загиблих та 15 поранених.

Засудження коригувальника

Судовий процес у справі про теракт в Харкові 1 березня 2022 року зазнав вирішального завершення, коли Київський районний суд Харкова виніс рішення щодо Дениса Панікарова, місцевого жителя, якого визнали винним у спричиненні трагедії. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.

Засуджений Денис Панікаров. Фото: Суспільне Харків

За висновками слідства, протягом лютого по квітень 2022 року Панікаров систематично збирав інформацію про Збройні Сили України та інфраструктуру Харкова. Отримані дані він передавав двом жінкам, які мали контакти з російськими спецслужбами. Одна з них, медсестра із самопроголошеної ДНР, інша – керівник фонду "Врятуємо Донбас".

Згідно із доказами, 28 лютого 2022 року Панікаров передавав координати Харківської обласної державної адміністрації та інші адреси, за якими пізніше відбулися удари російських військ. Під час обшуку в його квартирі правоохоронці вивявили комп'ютерну техніку з доказами, а також карабін, патрони та корпус гранати.

Під час судового засідання Панікаров своєї вини не визнав та висловив бажання на обмін.

Нагадаємо, що за два роки повномасштабного вторгнення Росії проти України загинуло близько 10 тисяч мирних жителів. Проте експерти вважають, що загальна кількість жертв в Україні є набагато більшою.

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