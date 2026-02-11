Мерія Харкова не відповідає за графіки вимкнень світла, — експерт

Енергетик лагодить мережу. Фото: ДТЕК

Місцева влада не має стосунку до того, як формуються графіки відключень світла — цим займаються обленерго за вказівками "Укренерго". Як це відбувається, на прикладі Харкова пояснив блогер та експерт Володимир Цибулько.

Про це він написав у Facebook, передає Новини.LIVE у середу, 11 лютого.

Хто відповідає за відключення світла у Харкові

"Проблема з енергетикою зараз стала критичною майже для всієї країни. Люди виснажені, і це зрозуміло. У пошуках винних критика часто летить у бік уряду, енергетиків або мерів. Для того, щоб ми з вами зверталися "за адресою", давайте розберемо кейс енергопостачання Харкова, як наочний приклад. Багато хто вважає, що мер міста особисто затверджує графіки або може "дати команду" увімкнути світло на Салтівці чи Олексіївці, чи взагалі у кожному конкретному будинку. Це міф", — наголосив експерт.

Він зауважив, що насправді все працює зовсім не так. Команду на обмеження споживання дає НЕК "Укренерго" — державний оператор енергосистеми.

"Якщо дефіцит у країні великий (через пошкодження ТЕЦ, підстанцій, високовольтних ліній електропередач тощо), "Укренерго" задає певний ліміт для регіону. Скажимо, що Харківська область, сьогодні має знизити споживання на 30%. Отримавши ліміти, вже безпосередньо розподілом займається місцевий оператор, у нашому випадку — АТ "Харківобленерго". Це окрема структура, яка не підпорядковується міській чи й обласній владі. Саме їхні диспетчери розраховують графіки, щоб вкластися в ліміти, та технічно відключають лінії", — підкреслив блогер.

За його словами, завдання міської влади і безпосередньо мера в такій ситуації — не графіки, а життя в умовах цих графіків.

"Забезпечити роботу генераторів на насосних станціях — щоб була вода. Організувати роботу громадського транспорту та Пунктів Незламності. Координувати комунальників, щоб обриви мереж та аварії на міських трансформаторних підстанціях ліквідовувалися вчасно. Мерія не керує рубильником. Вона лише намагається мінімізувати наслідки того, що рубильник змушені вимикати енергетики через дефіцит в усій країні. Проте міська влада має у межах своїх сил та компетенцій мінімізувати наслідки знеструмлень для жителів. І, як на мене, Ігор Терехов у Харкові справляється з цим краще за більшість інших міських голів країни", — констатував Цибулько.

