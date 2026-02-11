Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Мерія Харкова не має стосунку до графіків вимкнень, — експерт

Мерія Харкова не має стосунку до графіків вимкнень, — експерт

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 11:51
Мерія Харкова не відповідає за графіки вимкнень світла, — експерт
Енергетик лагодить мережу. Фото: ДТЕК

Місцева влада не має стосунку до того, як формуються графіки відключень світла — цим займаються обленерго за вказівками "Укренерго". Як це відбувається, на прикладі Харкова пояснив блогер та експерт Володимир Цибулько.

Про це він написав у Facebook, передає Новини.LIVE у середу, 11 лютого.

Реклама
Читайте також:

Хто відповідає за відключення світла у Харкові

"Проблема з енергетикою зараз стала критичною майже для всієї країни. Люди виснажені, і це зрозуміло. У пошуках винних критика часто летить у бік уряду, енергетиків або мерів. Для того, щоб ми з вами зверталися "за адресою", давайте розберемо кейс енергопостачання Харкова, як наочний приклад. Багато хто вважає, що мер міста особисто затверджує графіки або може "дати команду" увімкнути світло на Салтівці чи Олексіївці, чи взагалі у кожному конкретному будинку. Це міф", — наголосив експерт.

Він зауважив, що насправді все працює зовсім не так. Команду на обмеження споживання дає НЕК "Укренерго" — державний оператор енергосистеми.

"Якщо дефіцит у країні великий (через пошкодження ТЕЦ, підстанцій, високовольтних ліній електропередач тощо), "Укренерго" задає певний ліміт для регіону. Скажимо, що Харківська область, сьогодні має знизити споживання на 30%. Отримавши ліміти, вже безпосередньо розподілом займається місцевий оператор, у нашому випадку — АТ "Харківобленерго". Це окрема структура, яка не підпорядковується міській чи й обласній владі. Саме їхні диспетчери розраховують графіки, щоб вкластися в ліміти, та технічно відключають лінії", — підкреслив блогер.

За його словами, завдання міської влади і безпосередньо мера в такій ситуації — не графіки, а життя в умовах цих графіків.

"Забезпечити роботу генераторів на насосних станціях — щоб була вода. Організувати роботу громадського транспорту та Пунктів Незламності. Координувати комунальників, щоб обриви мереж та аварії на міських трансформаторних підстанціях ліквідовувалися вчасно. Мерія не керує рубильником. Вона лише намагається мінімізувати наслідки того, що рубильник змушені вимикати енергетики через дефіцит в усій країні. Проте міська влада має у межах своїх сил та компетенцій мінімізувати наслідки знеструмлень для жителів. І, як на мене, Ігор Терехов у Харкові справляється з цим краще за більшість інших міських голів країни", — констатував Цибулько.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував ситуацію зі світлом. Він відповів, в яких регіонах відключень найбільше.

Також ми розповідали про те, що глава держави Володимир Зеленський провів нараду з регіонами стосовно вимкнень електроенергії. Він зауважив, що влада кількох областей повинна реагувати швидше на потреби людей.

Харків Укренерго світло світловий меч графіки відключень світла
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації