Мэрия Харькова не отвечает за графики отключений света, — эксперт

Энергетик чинит сеть. Фото: ДТЭК

Местные власти не имеют отношения к тому, как формируются графики отключений света — этим занимаются облэнерго по указаниям "Укрэнерго". Как это происходит, на примере Харькова объяснил блогер и эксперт Владимир Цыбулько.

Об этом он написал в Facebook, передает Новини.LIVE в среду, 11 февраля.

Реклама

Читайте также:

Кто отвечает за отключение света в Харькове

"Проблема с энергетикой сейчас стала критической почти для всей страны. Люди истощены, и это понятно. В поисках виновных критика часто летит в сторону правительства, энергетиков или мэров. Для того, чтобы мы с вами обращались "по адресу", давайте разберем кейс энергоснабжения Харькова, как наглядный пример. Многие считают, что мэр города лично утверждает графики или может "дать команду" включить свет на Салтовке или Алексеевке, или вообще в каждом конкретном доме. Это миф", — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что на самом деле все работает совсем не так. Команду на ограничение потребления дает НЭК "Укрэнерго" — государственный оператор энергосистемы.

"Если дефицит в стране большой (из-за повреждения ТЭЦ, подстанций, высоковольтных линий электропередач и т.д.), "Укрэнерго" задает определенный лимит для региона. Скажем, что Харьковская область, сегодня должна снизить потребление на 30%. Получив лимиты, уже непосредственно распределением занимается местный оператор, в нашем случае — АО "Харьковоблэнерго". Это отдельная структура, которая не подчиняется городской или областной власти. Именно их диспетчеры рассчитывают графики, чтобы уложиться в лимиты, и технически отключают линии", — подчеркнул блогер.

По его словам, задача городской власти и непосредственно мэра в такой ситуации - не графики, а жизнь в условиях этих графиков.

"Обеспечить работу генераторов на насосных станциях — чтобы была вода. Организовать работу общественного транспорта и Пунктов Несокрушимости. Координировать коммунальщиков, чтобы обрывы сетей и аварии на городских трансформаторных подстанциях ликвидировались вовремя. Мэрия не управляет рубильником. Она лишь пытается минимизировать последствия того, что рубильник вынуждены выключать энергетики из-за дефицита по всей стране. Однако городская власть должна в пределах своих сил и компетенций минимизировать последствия обесточивания для жителей. И, как по мне, Игорь Терехов в Харькове справляется с этим лучше большинства других городских голов страны", — констатировал Цыбулько.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министр энергетики Денис Шмыгаль прокомментировал ситуацию со светом. Он ответил, в каких регионах отключений больше всего.

Также мы рассказывали о том, что глава государства Владимир Зеленский провел совещание с регионами относительно отключений электроэнергии. Он отметил, что власти нескольких областей должны реагировать быстрее на потребности людей.