Мерія Харкова звернулась до Гетманцева через нестачу майже 6 млрд грн в бюджеті

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: УНІАН

Міський бюджет Харкова недоотримав 5,7 мільярдів гривень через надання пільг за землю харківським підприємцям та податок на доходи фізичних осіб, що було ухвалено Верховною Радою. Тому Харківська міська рада звернулася до голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, аби не допустити рішення та дії, які можуть спричинити зменшення міського бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Про що йдеться у зверненні

Відомо, що таке рішення ухвалили сьогодні, 26 січня, під час позачергової сесії міськради.

"Як зазначено у зверненні, внаслідок надання пільг зі сплати за землю харківським підприємцям та зарахування до державного бюджету податку на доходи фізичних осіб з матеріального забезпечення військовослужбовців міський бюджет Харкова недоотримав 5,7 млрд грн", — йдеться у повідомленні.

Скільки ще коштів може втратити бюджет Харкова

У відомстві додали, що є вірогідність внесення Харківської громади до переліку зон, де тривають активні бойові дії. Проте через це міський бюджет втратить ще близько 4 млрд грн.

"Скорочення фінансового ресурсу міста значно обмежить можливості міста щодо усунення наслідків ворожої агресії та забезпечення належних умов життя городян. З огляду на це Верховну Раду закликають сприяти у підтримці життєдіяльності Харкова шляхом недопущення кризи у міському бюджеті", — підсумували у зверненні.

Скриншот допису з Telegram Харківської міської ради

Нагадаємо, раніше журналістам Новини.LIVE голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев відповів, чи будуть гроші на виплати зарплат та пенсій у разі припинення надання Україні фінансової допомоги партнерами, які ризики загрожують нам у 2024 році та які нововведення чекають на підприємців.