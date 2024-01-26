Мэрия Харькова обратилась к Гетманцеву из-за нехватки почти 6 млрд грн в бюджете

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: УНИАН

Городской бюджет Харькова недополучил 5,7 миллиардов гривен из-за предоставления льгот за землю харьковским предпринимателям и налог на доходы физических лиц, что было принято Верховной Радой. Поэтому Харьковский городской совет обратился к председателю Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву, чтобы не допустить решения и действия, которые могут привести к уменьшению городского бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета.

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О чем идет речь в обращении

Известно, что такое решение было принято сегодня, 26 января, во время внеочередной сессии горсовета.

"Как указано в обращении, в результате предоставления льгот по уплате за землю харьковским предпринимателям и отнесения в государственный бюджет налога на доходы физических лиц по материальному обеспечению военнослужащих городской бюджет Харькова недополучил 5,7 млрд грн", — говорится в сообщении.

Сколько средств может потерять бюджет Харькова

В ведомстве добавили, что есть вероятность внесения Харьковской громады в перечень зон, где продолжаются активные боевые действия. Однако из-за этого городской бюджет потеряет еще около 4 млрд грн.

"Сокращение финансового ресурса города значительно ограничит возможности города по устранению последствий вражеской агрессии и обеспечению надлежащих условий жизни горожан. Учитывая это, Верховную Раду призывают содействовать в поддержании жизнедеятельности Харькова путем недопущения кризиса в городском бюджете", — подытожили в обращении.

Скриншот сообщения из Telegram Харьковского городского совета

Напомним, ранее журналистам Новини.LIVE председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ответил, будут ли деньги на выплаты зарплат и пенсий в случае прекращения предоставления Украине финансовой помощи партнерами, какие риски угрожают нам в 2024 году и какие нововведения ждут предпринимателей.