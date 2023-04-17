Мешканець Харківської області допоміг окупантам створити власну митницю: що з ним буде

Державне бюро розслідувань здійснює затримання митника. Фото: ДБР

Співробітники ДБР завершили попереднє розслідування щодо головного державного інспектора, який раніше працював на митній посаді Харківської митниці. Його було звинувачено у державній зраді та співпраці з окупаційними органами влади під час тимчасової окупації Харківщини російськими військами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Розслідування

За даними слідства, чоловік був одним із тих, хто погодився створювати окупаційний митний орган, і після звільнення ЗСУ Куп'янська він продовжував свою діяльність, перебуваючи у Харкові.

У процесі розслідування було встановлено, що російські окупанти шукали серед місцевих жителів фахівців, які готові працювати на окупантів, включаючи працівників митниці. Обвинувачений чоловік погодився на співпрацю та був призначений спеціалістом з управління промисловості та торгівлі, а потім йому доручили шукати кадри для запуску окупаційної митниці. Він проводив збори та активно агітував своїх колишніх колег переходити на бік окупантів, обіцяючи їм непогані посади.

Обвинувальний акт було направлено до суду за статтями 111-2 та 111 Кримінального кодексу України. Відповідно до санкції статті, чоловікові загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна. Нині він перебуває під арештом.

Нагадаємо, що співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили правоохоронця, який збував зброю та боєприпаси представникам криміналітету на Одещині. За оперативними даними, збут проводився з листопада 2022 року, а правоохоронець встиг продати патрони та гранати Ф-1.