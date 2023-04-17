Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow Житель Харьковской области помог оккупантам создать собственную таможню: что с ним будет arrow

Житель Харьковской области помог оккупантам создать собственную таможню: что с ним будет

17 апреля 2023 14:15
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Житель Харьковской области помог оккупантам создать собственную таможню: что с ним будет
Государственное бюро расследований проводит задержание таможенника. Фото: ГБР
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Сотрудники ГБР завершили предварительное расследование в отношении главного государственного инспектора, который ранее работал на таможенном посту Харьковской таможни. Он был обвинен в государственной измене и сотрудничестве с оккупационными органами власти во время временной оккупации Харьковщины российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Читайте также:

Расследование

По данным следствия, мужчина был одним из тех, кто согласился создавать оккупационный таможенный орган, и после увольнения ВСУ Купянска он продолжал свою деятельность, находясь в Харькове.

В процессе расследования было установлено, что российские оккупанты искали среди местных жителей специалистов, готовых работать на оккупантов, включая работников таможни. Обвиняемый мужчина согласился на сотрудничество и был назначен специалистом по управлению промышленности и торговли, а затем ему поручили искать кадры для запуска оккупационной таможни. Он проводил собрания и активно агитировал своих бывших коллег переходить на сторону оккупантов, обещая им неплохие должности.

Обвинительный акт был направлен в суд по статьям 111-2 и 111 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под арестом.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили правоохранителя, который сбывал оружие и боеприпасы представителям криминалитету в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB