Житель Харьковской области помог оккупантам создать собственную таможню: что с ним будет

Государственное бюро расследований проводит задержание таможенника. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР завершили предварительное расследование в отношении главного государственного инспектора, который ранее работал на таможенном посту Харьковской таможни. Он был обвинен в государственной измене и сотрудничестве с оккупационными органами власти во время временной оккупации Харьковщины российскими войсками.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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По данным следствия, мужчина был одним из тех, кто согласился создавать оккупационный таможенный орган, и после увольнения ВСУ Купянска он продолжал свою деятельность, находясь в Харькове.

В процессе расследования было установлено, что российские оккупанты искали среди местных жителей специалистов, готовых работать на оккупантов, включая работников таможни. Обвиняемый мужчина согласился на сотрудничество и был назначен специалистом по управлению промышленности и торговли, а затем ему поручили искать кадры для запуска оккупационной таможни. Он проводил собрания и активно агитировал своих бывших коллег переходить на сторону оккупантов, обещая им неплохие должности.

Обвинительный акт был направлен в суд по статьям 111-2 и 111 Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, мужчине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под арестом.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили правоохранителя, который сбывал оружие и боеприпасы представителям криминалитету в Одесской области. По оперативным данным, сбыт производился с ноября 2022 года, а правоохранитель успел продать патроны и гранаты Ф-1.