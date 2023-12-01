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Мешканець Харкова обіцяв дружині загиблого воїна повернути його з полону — ціна послуги

1 грудня 2023 12:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мешканець Харкова обіцяв дружині загиблого воїна повернути його з полону — ціна послуги
Шахрай, який обіцяв повернути із полону загиблого воїна. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові шахрай запропонував дружині загиблого воїна "повернути його з полону". За свої послуги шахрай просив 10 тисяч доларів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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У ході розслідування з'ясувалося, що обвинувачений дізнався про зникнення свого знайомого, який служив у ЗСУ, у районі бойових дій. Згодом як він, так і сім'я військовослужбовця дізналися про його смерть. Проте обвинувачений зв'язався з дружиною загиблого і спробував переконати її, що її чоловік насправді живий і перебуває в полоні.

"Регулярними дзвінками та повідомленнями він переконував жінку перевести йому 10 тисяч доларів за нібито допомогу у включенні її чоловіка до списку на обмін військовополоненими. Він стверджував, що має необхідні зв'язки для цього. Жінка повірила обвинуваченому і погодилася передати йому гроші", — йдеться в повідомленні. 

Харків
Гроші за повернення загиблого воїна із полону. Фото: Офіс Генпрокурора

Коли обвинувачений отримав весь оголошений платіж в одному із торгових центрів Харкова, його затримали правоохоронці. В цей час розглядається питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді арешту.

Харків
Повідомлення про шахрайство у Харкові. Фото: скриншот

Нагадаємо, що в соціальних мережах помітили нову шахрайську схему. Невідомі дзвонять від імені голови Макарівської громади Київської області Вадима Токаря та просять переказати гроші нібито на підтримку української армії.

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