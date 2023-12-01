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Житель Харькова обещал жене погибшего воина вернуть его из плена — цена услуги

1 декабря 2023 12:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Житель Харькова обещал жене погибшего воина вернуть его из плена — цена услуги
Мошенник, который обещал вернуть из плена погибшего воина. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове мошенник предложил жене погибшего воина "вернуть его из плена". За свои услуги мошенник просил 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый узнал о пропаже своего знакомого, служившего в ВСУ, в районе боевых действий. Со временем как он, так и семья военнослужащего узнали о его смерти. Тем не менее, обвиняемый связался с женой погибшего и попытался убедить её, что её муж на самом деле жив и находится в плену.

"Регулярными звонками и сообщениями он убеждал женщину перевести ему 10 тысяч долларов за якобы помощь во включении её мужа в список на обмен военнопленными. Он утверждал, что у него есть необходимые связи для этого. Женщина поверила обвиняемому и согласилась передать ему деньги", — говорится в сообщении.

Харьков
Деньги за возвращение погибшего воина из плена. Фото: Офис Генпрокурора

Когда обвиняемый получил весь объявленный платёж в одном из торговых центров Харькова, его задержали правоохранительные органы. В настоящее время рассматривается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде ареста.

Харьков
Сообщение о мошенничестве в Харькове. Фото: скриншот

Напомним, что в социальных сетях заметили новую мошенническую схему. Неизвестные звонят от имени главы Макаровской громады Киевской области Вадима Токаря и просят перевести деньги якобы на поддержку украинской армии.

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