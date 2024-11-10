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Мешканець Куп'янська побив чоловіка — як його покарав суд

10 листопада 2024 10:46
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Мешканець Куп'янська змушений сплатити штраф за побиття чоловіка
Суддівський молоток. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Харкові чоловік завдав тілесних ушкоджень іншій людині. Суд призначив йому сплату штрафу у розмірі 680 гривень.

Матеріали справи зібрані в "Опендатабот".

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Обставини справи

Суду стало відомо, що уродженець Куп'янська Харківської області внаслідок сварки завдав кілька ударів іншому чоловіку, нанісши йому таким чином легкі тілесні ушкодження.

Під час слідства обвинувачуваний повністю визнав свою провину і розкаявся у скоєному. Окрім того, судом не було встановлено обставин, які б обтяжували покарання.

Рішення суду

Дослідивши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у скоєнні кримінального злочину та призначив йому штраф у розмірі 680 гривень.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Нагадаємо, у столиці жінка вкрала сумку з документами, банківськими картками та коштами. Суд розглянув справу та виніс вирок.

У Києві судили чоловіка, який вкрав з відділення "Нової пошти" iPhone, а потім ще й пограбував ломбард.

суд Харків побиття Україна судові рішення

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