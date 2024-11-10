Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Житель Купянска избил мужчину — как его наказал суд arrow

Житель Купянска избил мужчину — как его наказал суд

10 ноября 2024 10:46
Виктория Козырь - редактор
Житель Купянска вынужден заплатить штраф за избиение мужчины
Судейский молоток. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Харькове мужчина нанес телесные повреждения другому человеку. Суд назначил ему уплату штрафа в размере 680 гривен.

Материалы дела собраны в "Опендатаботе".

Читайте также:

Обстоятельства дела

Суду стало известно, что уроженец Купянска Харьковской области в результате ссоры нанес несколько ударов другому мужчине, нанеся ему таким чиноим легкие телесные повреждения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном. Кроме того, суд не установил обстоятельства, которые бы отягчали наказание.

Решение суда

Исследовав все материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил штраф в размере 680 гривен.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним, в столице женщина украла сумку с документами, банковскими карточками и денежными средствами. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.

В Киеве судили мужчину, который украл из отделения "Новой почты" iPhone, а затем еще и ограбил ломбард.

суд Харьков избиение Украина судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:52 Украинец Чухаджян в конкурентном бою не стал чемпионом мира

10:47 Рекордное количество дронов над Украиной — сколько сбила ПВО

10:46 Житель Купянска избил мужчину — как его наказал суд

10:40 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

10:18 Количество пострадавших в результате атаки на Одессу возросло

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:13 Враг нанес массированный удар по Запорожской области

10:13 Кабмин предлагает изменения в бюджет-2025 — куда потратят деньги

09:48 В Одессе развернули оперативный штаб — где именно

09:25 Туск сообщил о декларации о прекращении огня от США

09:21 В Одессе часть улиц осталась без света — причины

10:52 Украинец Чухаджян в конкурентном бою не стал чемпионом мира

10:47 Рекордное количество дронов над Украиной — сколько сбила ПВО

10:46 Житель Купянска избил мужчину — как его наказал суд

10:40 Пробки и ДТП — ситуация на трассе Одесса-Рени затруднена

10:18 Количество пострадавших в результате атаки на Одессу возросло

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

10:13 Враг нанес массированный удар по Запорожской области

10:13 Кабмин предлагает изменения в бюджет-2025 — куда потратят деньги

09:48 В Одессе развернули оперативный штаб — где именно

09:25 Туск сообщил о декларации о прекращении огня от США

09:21 В Одессе часть улиц осталась без света — причины

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

21:45 Мэр Николаева ответил, для чего Путин накапливал ракеты

Text

19:07 Скандальный закон о дровах, — эфир Остаповець_LIVE

Text

14:48 Мощные морозы вот-вот скуют Украину — когда заметет снегом

8 ноября 2024
Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд