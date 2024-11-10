Житель Купянска вынужден заплатить штраф за избиение мужчины

Судейский молоток. Фото: Pexels

В Харькове мужчина нанес телесные повреждения другому человеку. Суд назначил ему уплату штрафа в размере 680 гривен.

Материалы дела собраны в "Опендатаботе".

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Обстоятельства дела

Суду стало известно, что уроженец Купянска Харьковской области в результате ссоры нанес несколько ударов другому мужчине, нанеся ему таким чиноим легкие телесные повреждения.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в совершенном. Кроме того, суд не установил обстоятельства, которые бы отягчали наказание.

Решение суда

Исследовав все материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления и назначил штраф в размере 680 гривен.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, если такая жалоба не была подана.

Напомним, в столице женщина украла сумку с документами, банковскими карточками и денежными средствами. Суд рассмотрел дело и вынес приговор.

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