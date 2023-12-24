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Мешканці Харкова вийшли на акцію на підтримку полонених захисників

24 грудня 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мешканці Харкова вийшли на акцію на підтримку полонених захисників
Акція на підтримку полонених захисників у Харкові. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Харкові люди вийшли на акцію на підтримку полонених захисників. На думку харків'ян, герої мають бути вдома.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Харків.

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Акція на підтримку полонених захисників

Родичі та друзі українських героїв, взятих у полон, висловлюють занепокоєння з приводу того, що громадська увага згасає стосовно тих, хто їх захищав.

"Всі намагаються жити своє мирне життя, але воно далеко не мирне. Хлопців судять ні за що. Їх катують, дають реальні вироки", — каже родичка полоненого захисника.

У той час як багато хто намагається продовжувати жити звичайним життям, ситуація залишається напруженою. Заручників несправедливо судять, катують і засуджують до реальних термінів. Близькі кажуть, що вже другий рік не бачили своїх рідних та не мають інформації про їхній стан.

Акція на підтримку полонених захисників у Харкові

Акція на підтримку полонених захисників у Харкові. Фото: Новини.LIVE
Акція на підтримку полонених захисників у Харкові

Акція на підтримку полонених захисників у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що захисник "Азовсталі" на ім'я Денис розповів про полон у Росії. За його словами, за час перебування у полоні він схуд на 30 кілограмів.

Також ми повідомляли, що після двох років тривалої та виснажливої війни країна -агресор РФ не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож війна триватиме доти, доки Україна здатна вести опір. У той час як будь-які "перемир'я" чи "договореності" будуть черговим тайм-аутом для ворога.

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