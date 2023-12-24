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Жители Харькова вышли на акцию в поддержку пленных защитников

24 декабря 2023 18:13
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Жители Харькова вышли на акцию в поддержку пленных защитников
Акция в поддержку пленных защитников в Харькове. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове люди вышли на акцию в поддержку пленных защитников. По мнению харьковчан, герои должны быть дома.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Харків.

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Акция в поддержку пленных защитников

Родственники и друзья украинских героев, взятых в плен, выражают озабоченность по поводу того, что общественное внимание угасает по отношению к тем, кто защищал их. 

"Все стараются жить свою мирную жизнь, но она далеко не мирная. Ребят судят ни за что. Их пытают, дают реальные приговоры", — говорит родственница пленного защитника.

В то время как многие пытаются продолжать жить обычной жизнью, ситуация остается напряженной. Заложников несправедливо судят, подвергают пыткам и приговаривают к реальным срокам. Близкие говорят, что уже второй год не видели своих родных и не имеют информации об их состоянии.

Акция в поддержку пленных защитников в Харькове

Акция в поддержку пленных защитников в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Акция в поддержку пленных защитников в Харькове

Акция в поддержку пленных защитников в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что защитник "Азовстали" по имени Денис рассказал про плен в России. По его словам, за время пребывания в плену он похудел на 30 килограмм.

Также мы сообщали, что после двух лет продолжительной и изнурительной войны страна-агрессор РФ не собирается отказываться от своих планов. Так что война будет продолжаться до тех пор, пока Украина способна вести сопротивление. В то время как любые "перемирия" или "договоренности" — будут очередным тайм-аутом для врага. 

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