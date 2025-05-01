Погода у Харкові 2 травня - очікуються дощі в області

Мешканцям Харківщини варто приготуватися — яка погода буде завтра
У Харкові та області у п'ятницю, 2 травня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +13...+18 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 2 травня
Завтра на Харківщині прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень буде без опадів.
Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:
- вночі +2...+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки -2...0 °С;
- вдень +13...+18 °С.
У Харкові прогнозують день без опадів, вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с.
Температура повітря очікується в межах:
- вночі +3...+5 °С;
- вдень +15...+17 °С.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання в Україні завтра.
А синоптик Наталка Діденко назвала області, в які повернеться холодна погода.
Читайте Новини.LIVE!