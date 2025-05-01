Погода у Харкові 2 травня - очікуються дощі в області

Люди йдуть під дощем. Ілюстративне фото: РедПост

У Харкові та області у п'ятницю, 2 травня, очікується хмарна погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині на 2 травня

Завтра на Харківщині прогнозують мінливу хмарність, вночі місцями пройде невеликий дощ, а вдень буде без опадів.

Вітер північно-західного напрямку, 7-12 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +2...+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки -2...0 °С;

вдень +13...+18 °С.

У Харкові прогнозують день без опадів, вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с.

Температура повітря очікується в межах:

вночі +3...+5 °С;

вдень +15...+17 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі попередили про сильне похолодання в Україні завтра.

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