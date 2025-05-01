Погода в Харькове 2 мая - ожидаются дожди в области

Жителям Харьковщины стоит приготовиться — какая погода завтра
В Харькове и области в пятницу, 2 мая, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13...+18 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 2 мая
Завтра на Харьковщине прогнозируют переменную облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков.
Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:
- ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки -2...0 °С;
- днем +13...+18 °С.
В Харькове прогнозируют день без осадков, ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с.
Температура воздуха ожидается в пределах:
- ночью +3...+5 °С;
- днем +15...+17 °С.
Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании в Украине завтра.
А синоптик Наталья Диденко назвала области, в которые вернется холодная погода.
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