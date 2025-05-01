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Жителям Харьковщины стоит приготовиться — какая погода завтра

1 мая 2025 16:55
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 2 мая - ожидаются дожди в области
Люди идут под дождем. Иллюстративное фото: РедПост
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и области в пятницу, 2 мая, ожидается облачная погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 2 мая

Завтра на Харьковщине прогнозируют переменную облачность, ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем будет без осадков.

Ветер северо-западного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха составит:

  • ночью +2...+7 °С, на поверхности почвы местами заморозки -2...0 °С;
  • днем +13...+18 °С.

В Харькове прогнозируют день без осадков, ветер будет северо-западного направления, 7-12 м/с.

Температура воздуха ожидается в пределах:

  • ночью +3...+5 °С;
  • днем +15...+17 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, в Укргидрометцентре предупредили о сильном похолодании в Украине завтра.

А синоптик Наталья Диденко назвала области, в которые вернется холодная погода.

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