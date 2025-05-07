Погода у Харкові 8 травня — вночі очікується дощ

Жителів Харківщини попередили про дощі завтра — прогноз
У Харкові та області у четвер, 7 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме близько +13...+18 °С вдень.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині 8 травня
Завтра буде хмарно з проясненнями, в області вночі пройде дощ, а вдень — без істотних опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +5...+10 °С;
- вдень +13...+18 °С.
У Харкові також вночі очікується дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +7...+9 °С;
- вдень +16...+18 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про мокрий сніг в Україні завтра.
За даними синоптиків сайту Meteoprog, до кінця тижня в Україні утримається дощова погода.
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