Погода у Харкові 8 травня — вночі очікується дощ

Люди з парасолею. Фото: РедПост

У Харкові та області у четвер, 7 травня, очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря становитиме близько +13...+18 °С вдень.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Завтра буде хмарно з проясненнями, в області вночі пройде дощ, а вдень — без істотних опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +5...+10 °С;

вдень +13...+18 °С.

У Харкові також вночі очікується дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північного напрямку, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +7...+9 °С;

вдень +16...+18 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про мокрий сніг в Україні завтра.

За даними синоптиків сайту Meteoprog, до кінця тижня в Україні утримається дощова погода.