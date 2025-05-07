Погода в Харькове 8 мая - ночью ожидается дождь - ночью ожидается дождь

Люди с зонтом. Фото: РедПост

В Харькове и области в четверг, 7 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит около +13...+18 °С днем.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на Харьковщине 8 мая

Завтра будет облачно с прояснениями, в области ночью пройдет дождь, а днем — без существенных осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +5...+10 °С;

днем +13...+18 °С.

В Харькове также ночью ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +7...+9 °С;

днем +16...+18 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге в Украине завтра.

По данным синоптиков сайта Meteoprog, до конца недели в Украине сохранится дождливая погода.