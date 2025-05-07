Погода в Харькове 8 мая - ночью ожидается дождь - ночью ожидается дождь

Жителей Харьковщины предупредили о дождях завтра — прогноз
В Харькове и области в четверг, 7 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит около +13...+18 °С днем.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине 8 мая
Завтра будет облачно с прояснениями, в области ночью пройдет дождь, а днем — без существенных осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +5...+10 °С;
- днем +13...+18 °С.
В Харькове также ночью ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +7...+9 °С;
- днем +16...+18 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге в Украине завтра.
По данным синоптиков сайта Meteoprog, до конца недели в Украине сохранится дождливая погода.
Читайте Новини.LIVE!