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Жителей Харьковщины предупредили о дождях завтра — прогноз

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Дата публикации 7 мая 2025 17:01
Погода в Харькове 8 мая - ночью ожидается дождь - ночью ожидается дождь
Люди с зонтом. Фото: РедПост

В Харькове и области в четверг, 7 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха составит около +13...+18 °С днем.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Завтра будет облачно с прояснениями, в области ночью пройдет дождь, а днем — без существенных осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +5...+10 °С;
  • днем +13...+18 °С.

В Харькове также ночью ожидается дождь, днем без существенных осадков. Ветер северного направления, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +7...+9 °С;
  • днем +16...+18 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила о мокром снеге в Украине завтра.

По данным синоптиков сайта Meteoprog, до конца недели в Украине сохранится дождливая погода.

Харьков Харьковская область синоптик прогноз погоды погода в Украине май
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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