Погода у Харкові 4 травня - очікуються сильні пориви вітру

Мешканців Харківщини попередили про штормовий вітер завтра
У Харкові та області у неділю, 3 травня, прогнозують хмарну погоду. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться у межах +21...+26 °С.
Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.
Прогноз погоди на Харківщині на 4 травня
Завтра в Харківській області буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Очікується вітер південно-західного напрямку, 9-14 м/с, вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8...+13 °С;
- вдень +21...+26 °С.
У Харкові неділя пройде також без істотних опадів, вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура повітря очікується в межах:
- вночі +11...+13 °С;
- вдень +23...+25 °С.
Метеорологічні явища на Харківщині 4 травня
Завтра вдень у Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший півень небезпечності, жовтий.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала сильні пориви вітру в Україні завтра в усіх областях.
Також вона повідомляла, що на вихідних в деяких регіонах очікуються дощі та грози.
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