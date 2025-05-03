Погода у Харкові 4 травня - очікуються сильні пориви вітру

Рятувальники ліквідовують наслідки вітру. Ілюстративне фото: міська рада Харкова

У Харкові та області у неділю, 3 травня, прогнозують хмарну погоду. Стовпчики термометрів вдень коливатимуться у межах +21...+26 °С.

Про це повідомила пресслужба Харківського РЦГМ у Telegram.

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Прогноз погоди на Харківщині на 4 травня

Завтра в Харківській області буде мінлива хмарність, але без істотних опадів. Очікується вітер південно-західного напрямку, 9-14 м/с, вдень пориви сягнуть 15-20 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8...+13 °С;

вдень +21...+26 °С.

У Харкові неділя пройде також без істотних опадів, вітер південно-західний, 9-14 м/с, вдень пориви до 15-20 м/с. Температура повітря очікується в межах:

вночі +11...+13 °С;

вдень +23...+25 °С.

Скриншот допису РЦГМ

Метеорологічні явища на Харківщині 4 травня

Завтра вдень у Харкові та області очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено перший півень небезпечності, жовтий.

Метеорологічні явища. Фото: Харківський РЦГМ

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко спрогнозувала сильні пориви вітру в Україні завтра в усіх областях.

Також вона повідомляла, що на вихідних в деяких регіонах очікуються дощі та грози.