Погода в Харькове 4 мая - ожидаются сильные порывы ветра

Спасатели ликвидируют последствия ветра. Иллюстративное фото: городской совет Харькова

В Харькове и области в воскресенье, 3 мая, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 4 мая

Завтра в Харьковской области будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ожидается ветер юго-западного направления, 9-14 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+13 °С;

днем +21...+26 °С.

В Харькове воскресенье пройдет также без существенных осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах:

ночью +11...+13 °С;

днем +23...+25 °С.

Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Харьковщине 4 мая

Завтра днем в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый петух опасности, желтый.

Метеорологические явления. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные порывы ветра в Украине завтра во всех областях.

Также она сообщала, что на выходных в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.