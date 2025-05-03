Погода в Харькове 4 мая - ожидаются сильные порывы ветра

Жителей Харьковщины предупредили о штормовом ветре завтра
В Харькове и области в воскресенье, 3 мая, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21...+26 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.
Прогноз погоды на Харьковщине на 4 мая
Завтра в Харьковской области будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ожидается ветер юго-западного направления, 9-14 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +8...+13 °С;
- днем +21...+26 °С.
В Харькове воскресенье пройдет также без существенных осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах:
- ночью +11...+13 °С;
- днем +23...+25 °С.
Метеорологические явления на Харьковщине 4 мая
Завтра днем в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый петух опасности, желтый.
Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные порывы ветра в Украине завтра во всех областях.
Также она сообщала, что на выходных в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.
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