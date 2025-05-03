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Жителей Харьковщины предупредили о штормовом ветре завтра

3 мая 2025 15:48
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 4 мая - ожидаются сильные порывы ветра
Спасатели ликвидируют последствия ветра. Иллюстративное фото: городской совет Харькова
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове и области в воскресенье, 3 мая, прогнозируют облачную погоду. Столбики термометров днем будут колебаться в пределах +21...+26 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского РЦГМ в Telegram.

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Прогноз погоды на Харьковщине на 4 мая

Завтра в Харьковской области будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ожидается ветер юго-западного направления, 9-14 м/с, днем порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха составит:

  • ночью +8...+13 °С;
  • днем +21...+26 °С.

В Харькове воскресенье пройдет также без существенных осадков, ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ожидается в пределах:

  • ночью +11...+13 °С;
  • днем +23...+25 °С.
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Скриншот поста РЦГМ

Метеорологические явления на Харьковщине 4 мая

Завтра днем в Харькове и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Объявлен первый петух опасности, желтый.

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Метеорологические явления. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала сильные порывы ветра в Украине завтра во всех областях.

Также она сообщала, что на выходных в некоторых регионах ожидаются дожди и грозы.

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