Мільйони збитків на ремонті доріг під Харковом — інженер отримав підозру

На Харківщині правоохоронці викрили можливі зловживання під час ремонту доріг, що призвели до мільйонних збитків бюджету. Йдеться про капітальний ремонт вулиць та внутрішньоквартальних проїздів у Донецькій громаді Ізюмського району, який проводився у 2023 році.

Про це повідомляє Харківська міська прокуратура у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, тоді селищна рада уклала чотири договори з товариством з обмеженою відповідальністю на виконання дорожніх робіт. Після завершення ремонту інженер з технічного нагляду підписав акти приймання, не пересвідчившись належним чином у відповідності виконаних робіт проєктній документації та державним стандартам.

Згідно з висновками експертизи, верхній шар асфальтобетонного покриття виявився недостатньо щільним і не відповідав встановленим вимогам міцності. Через це, за даними слідства, державному бюджету було завдано понад 5,1 мільйона гривень збитків.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова інженеру повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

