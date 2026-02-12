Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Мільйони збитків на ремонті доріг під Харковом — інженер отримав підозру

Мільйони збитків на ремонті доріг під Харковом — інженер отримав підозру

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 14:36
Мільйони збитків на ремонті доріг під Харковом — інженер отримав підозру
Прокуратура із фігурантом. Фото: Харківська міська прокуратура

На Харківщині правоохоронці викрили можливі зловживання під час ремонту доріг, що призвели до мільйонних збитків бюджету. Йдеться про капітальний ремонт вулиць та внутрішньоквартальних проїздів у Донецькій громаді Ізюмського району, який проводився у 2023 році.

Про це повідомляє Харківська міська прокуратура у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Мільйони збитків на ремонті доріг під Харковом — інженер отримав підозру - фото 1
Пост прокуратури. Фото: скриншот

Деталі справи

За даними слідства, тоді селищна рада уклала чотири договори з товариством з обмеженою відповідальністю на виконання дорожніх робіт. Після завершення ремонту інженер з технічного нагляду підписав акти приймання, не пересвідчившись належним чином у відповідності виконаних робіт проєктній документації та державним стандартам.

Згідно з висновками експертизи, верхній шар асфальтобетонного покриття виявився недостатньо щільним і не відповідав встановленим вимогам міцності. Через це, за даними слідства, державному бюджету було завдано понад 5,1 мільйона гривень збитків.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова інженеру повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки охоронюваним законом громадським інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Мільйони збитків на ремонті доріг під Харковом — інженер отримав підозру - фото 2
Ремонт дорог на Харківщині. Фото: Харківська міська прокуратура

Нагадаємо, що столичний посадовець задекларував відомості, що не відповідають дійсності, на 22 мільйони гривень.

А також повідомлялось, що підозру отримав посадовець шляхового управління у Києві — він не вказав у декларації вартість квартири.

ремонт Харківська область прокуратура розслідування підозра
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації