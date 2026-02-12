Миллионы убытков на ремонте дорог под Харьковом - инженер получил подозрение

Прокуратура с фигурантом. Фото: Харьковская городская прокуратура

На Харьковщине правоохранители разоблачили возможные злоупотребления при ремонте дорог, которые привели к миллионным убыткам бюджета. Речь идет о капитальном ремонте улиц и внутриквартальных проездов в Донецкой громаде Изюмского района, который проводился в 2023 году.

Об этом сообщает Харьковская городская прокуратура в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Пост прокуратуры. Фото: скриншот

Детали дела

По данным следствия, тогда поселковый совет заключил четыре договора с обществом с ограниченной ответственностью на выполнение дорожных работ. После завершения ремонта инженер по техническому надзору подписал акты приемки, не убедившись должным образом в соответствии выполненных работ проектной документации и государственным стандартам.

Согласно выводам экспертизы, верхний слой асфальтобетонного покрытия оказался недостаточно плотным и не соответствовал установленным требованиям прочности. Из-за этого, по данным следствия, государственному бюджету был нанесен более 5,1 миллиона гривен убытков.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры города Харькова инженеру сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия охраняемым законом общественным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Ремонт дорог на Харьковщине. Фото: Харьковская городская прокуратура

