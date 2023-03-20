Міна небезпека у Харківській області: за тиждень в регіоні травмувались п'ятеро людей

На сьогоднішній день у Харківській області розчищено від вибухонебезпечних предметів лише 1% території

У Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях. Тільки за останній тиждень поранення від вибухонебезпечних предметів отримали п'ятеро мешканців регіону.

Про це під час брифінгу розповів речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Постраждалі від вибухонебезпечних предметів

За даними надзвичайника, усі випадки травмування сталися у Ізюмському районі.

Так, 13 березня у селі Сніжківка чоловік 1983 року народження наступив на міну "Пелюстка". В результаті чого отримав вибухову травму правої стопи.

14 березня в полі поблизу села Вовчий Яр тракторист наїхав на міну — його госпіталізували з осколковим пораненням правого стегна та гомілки.

17 березня у лісі неподалік міста Ізюм травмувалась жінка 1956 року народження, вона наступила на міну "Пелюстка". Внаслідок чого отримала мінно-вибухову травму правої стопи.

18 березня сталася чергова надзвичайна подія, в селі Яремівка чоловік 1952 року народження приніс додому вибухонебезпечний предмет. За попередніми даними, це була граната. До чоловіка прийшов сусід 1993 року народження. Внаслідок спрацювання вибухового пристрою господар отримав відкритий перелом лівого стегна, травматичну ампутацію правої кисті, відкритий перелом лівого передпліччя, осколкові поранення черевної порожнини. Інший чоловік отримав осколкові поранення кінцівок.

"Ми ще раз звертаємося до усіх мешканців, не нехтувати правилами особистої безпеки. Звертати увагу на усі показники та зважати, що уся деокупована територія Харківської області є потенційно небезпечною. Ми просимо не ходити до лісосмуг, вздовж водойм, виходити на поля й узбіччя", — закликав речник ГУ ДСНС у Харківській області Євген Василенко.

Найчастіше люди стикаються з протипіхотною міною "Пелюстка" — вона вважається однією з найнебезпечніших.

"Вона має захисне забарвлення темно-коричневого або зеленого кольору. Вона взагалі непомітна у траві та на землі. Ворог цією міною замінував майже усю деокуповану територію регіону. Бувають випадки, коли сапери знаходять тільки на одному подвір'ї близько 70 одиниць цього предмета", — розповів Євген Василенко.

Розмінування регіону

Наразі у Харківській області вважається потенційно замінованими усі деокуповані території — це 30% Харківщини, а також місця, де велись активні бойові дії. Загалом близько 12 тисяч кілометрів квадратних на Харківщині потрібно розмінувати. Найбільше роботи для саперів — на півночі та на південному сході Харківщини. Безпосередньо зараз вибухотехніки виїжджають на виклики мешканців населених пунктів, а також займаються розмінуванням об'єктів критичної інфраструктури. За словами Євгена Василенка, на сьогоднішній день у Харківській області розчищено від вибухонебезпечних предметів лише 1%.

"Але цей відсоток постійно змінюється. Так як ведуться активні бойові дії вздовж кордону з рф — це Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Куп'янський райони. Обстріли проводяться постійно з великою інтенсивністю. І після того, як певна кількість боєприпасів на тих територіях була розмінована — після цього ворог проводить повторні обстріли, і ця територія знов стає потенційно небезпечною", — зазначив речник ГУ ДСНС у Харківській області.

Нагадаємо, що через агресію росії в Україні заміновано 250 тисяч квадратних кілометрів. Таким чином, росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле. Харківщина вдвічі більше забруднена, ніж Київська, Чернігівська і Сумська області разом узяті.

Також, ми розповідали, що в Україні створять Центр гуманітарного розмінування. Він виконуватиме функції аналітичного центру та узагальнюватиме інформацію про потреби розмінування міністерств, ОВС, країн-партнерів та міжнародних організацій.