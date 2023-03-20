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Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

20 марта 2023 20:16
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Мина опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек
На сегодняшний день в Харьковской области расчищено от взрывоопасных предметов всего 1% территории
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В Харьковской области участились случаи подрыва людей на деоккупированных территориях. Только за последнюю неделю ранения от взрывоопасных предметов получили пятеро жителей региона.

Об этом во время брифинга рассказал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

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Пострадавшие от взрывоопасных предметов

По данным чрезвычайника, все случаи травмирования произошли в Изюмском районе.

Так, 13 марта в селе Снежковка мужчина 1983 года рождения наступил на мину "Лепесток". В результате получил травму правой стопы.

14 марта в поле у села Волчий Яр тракторист наехал на мину — его госпитализировали с осколочным ранением правого бедра и голени.

17 марта в лесу недалеко от города Изюм травмировалась женщина 1956 года рождения, она наступила на мину "Лепесток". В результате получила минно-взрывную травму правой стопы.

18 марта произошло очередное чрезвычайное происшествие, в селе Яремовка мужчина 1952 года принес домой взрывоопасный предмет. По предварительным данным, это была граната. К мужчине пришел сосед 1993 года рождения. В результате срабатывания взрывного устройства хозяин получил открытый перелом левого бедра, травматическую ампутацию правой кисти, открытый перелом левого предплечья, осколочные ранения брюшной полости. Другой мужчина получил осколочные ранения конечностей.

"Мы еще раз обращаемся ко всем жителям, не пренебрегать правилами личной безопасности. Обращать внимание на все показатели и учитывать, что вся деоккупированная территория Харьковской области потенциально опасна. Мы просим не ходить к лесополосам, вдоль водоемов, выходить на поля и обочины", — призвал спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Чаще всего люди сталкиваются с противопехотной миной "Лепесток" — она считается одной из самых опасных.

"Она имеет защитную окраску темно-коричневого или зеленого цвета. Она вообще незаметна в траве и на земле. Враг этой миной заминировал почти всю деоккупированную территорию региона. Бывают случаи, когда саперы находят только на одном подворье около 70 единиц этого предмета", — рассказал Евгений Василенко.

Разминирование региона

Сейчас в Харьковской области считается потенциально заминированные все деоккупированные территории — это 30% Харьковщины, а также места, где велись активные боевые действия. Всего около 12 тысяч квадратных километров на Харьковщине нужно разминировать. Больше работы для саперов — на севере и на юго-востоке Харьковщины. В настоящее время взрывотехники выезжают на вызовы жителей населенных пунктов, а также занимаются разминированием объектов критической инфраструктуры. По словам Евгения Василенко, на сегодняшний день в Харьковской области расчищено от взрывоопасных предметов всего 1%.

"Но этот процент постоянно меняется. Так как ведутся активные боевые действия вдоль границы с РФ  это Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Купянский районы. Обстрелы проводятся постоянно с большой интенсивностью. И после того, как определенное количество боеприпасов на тех территориях было разминировано  после этого враг проводит повторные обстрелы, и эта территория вновь становится потенциально опасной", — отметил спикер ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Напомним, что из-за агрессии россии в Украине заминировано 250 тысяч квадратных километров. Таким образом, россия создала в Украине самое большое в мире минное поле. Харьковщина вдвое больше загрязнена, чем Киевская, Черниговская и Сумская области вместе взятые.

Также мы рассказывали, что в Украине создадут Центр гуманитарного разминирования. Он будет выполнять функции аналитического центра и обобщать информацию о потребностях разминирования министерств, ОВД, стран-партнеров и международных организаций.

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