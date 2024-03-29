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Мінус кулемет й окупанти — у ДПСУ показали ефектні кадри знищення ворога на Харківщині

29 березня 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Мінус кулемет й окупанти — у ДПСУ показали ефектні кадри знищення ворога на Харківщині
Момент знищення ворогів. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Харківщині прикордонники Гвардії наступу завдали потужного удару по позиціях російських окупантів. Як наслідок — противник зазнав втрат у озброєнні та живій силі. 

Відео майстерної роботи можна подивитися за посиланням Державна прикордонна служба України. 

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Зазначається, що спочатку українські бійці провели розвідку повітряного простору, під час якої помітили ворожу позицію. Завдавши по ній потужного удару, ЗСУ знищили кулемет, а також чотирьох окупантів. 

Із завданням успішно впоралися прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон".

Нагадаємо, раніше прикордонники знищили на Харківському напрямку російську протитанкову гармату "МТ-12 Рапіра". Це вже п'ята така знищена гармата з початку року.

Додамо, нещодавно на Лиманському напрямку українські воїни-пілоти на ходу зупинили ворожу бойову машину піхоти та точним ударом випалили бронетехніку росіян. Із завданням успішно впоралася механізована бригада "Холодний Яр". 

Днем раніше прикордонники знищили ворожий БТР на Бахмутському напрямку.

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ДПСУ

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