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Минус пулемет и оккупанты — в ГПСУ показали эффектные кадры уничтожения врага на Харьковщине

29 марта 2024 09:51
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Минус пулемет и оккупанты — в ГПСУ показали эффектные кадры уничтожения врага на Харьковщине
Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харьковской области пограничники Гвардии наступления нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. Как следствие — противник понес потери в вооружении и живой силе.

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке Государственной пограничной службы Украины.

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Сначала украинские бойцы провели разведку воздушного пространства, в ходе которой заметили враждебную позицию. Нанеся по ней мощный удар, ВСУ уничтожили пулемет, а также четырех оккупантов.

С задачей успешно справились пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон".

Напомним, ранее пограничники уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.

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