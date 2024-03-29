Минус пулемет и оккупанты — в ГПСУ показали эффектные кадры уничтожения врага на Харьковщине

Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот

В Харьковской области пограничники Гвардии наступления нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. Как следствие — противник понес потери в вооружении и живой силе.

Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке Государственной пограничной службы Украины.

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Уничтожение оккупантов в Харьковской области

Сначала украинские бойцы провели разведку воздушного пространства, в ходе которой заметили враждебную позицию. Нанеся по ней мощный удар, ВСУ уничтожили пулемет, а также четырех оккупантов.

С задачей успешно справились пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон".

Напомним, ранее пограничники уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.

Недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".

Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.