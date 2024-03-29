Минус пулемет и оккупанты — в ГПСУ показали эффектные кадры уничтожения врага на Харьковщине
В Харьковской области пограничники Гвардии наступления нанесли мощный удар по позициям российских оккупантов. Как следствие — противник понес потери в вооружении и живой силе.
Видео мастерской работы можно посмотреть по ссылке Государственной пограничной службы Украины.
Уничтожение оккупантов в Харьковской области
Сначала украинские бойцы провели разведку воздушного пространства, в ходе которой заметили враждебную позицию. Нанеся по ней мощный удар, ВСУ уничтожили пулемет, а также четырех оккупантов.
С задачей успешно справились пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон".
Напомним, ранее пограничники уничтожили на Харьковском направлении российскую противотанковую пушку "МТ-12 Рапира". Это уже пятая такая уничтоженная пушка с начала года.
Недавно на Лиманском направлении украинские воины-пилоты на ходу остановили вражескую боевую машину пехоты и точным ударом выжгли бронетехнику россиян. С задачей успешно справилась механизированная бригада "Холодный Яр".
Днем ранее пограничники уничтожили вражеский БТР на Бахмутском направлении.
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