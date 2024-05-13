Мінус рота окупантів та САУ "Нона" — як 3 ОШБр ліквідовує ворога на Харківщині

Військові 3 ОШБр. Фото: соцмережі

Військові Третьої окремої штурмової бригади лише за тиждень (з 3 по 10 травня) на Харківщині ліквідували понад 40 російських окупантів, ще 189 поранили. Крім того, бійці лишили ворога без важливої військової техніки, зокрема, установки 2С9 "Нона", яку противник використовував для наступу своєї піхоти.

Про це повідомили на сторінці 3 ОШБр у понеділок, 13 травня.

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"Тиждень боїв у зоні відповідальності бригади від 03.05 до 10.05 вартував ворогу: 189 — "трьохсотих" росіян; 43 — остаточних "двісті", — написали військові, говорячи про втрати окупантів.

Крім того військові 3 ОШБр знищили установку 2С9 "Нона", БМП-2, БТР, танк та спецтехніку.

У бригаді зазначили, що на сьогодні її підрозділи діють на Харківщині — займають оборонні рубежі й відбивають російські штурми.

Втрати армії РФ за тиждень. Фото: 3 ОШБр

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України знищили ще 1 740 окупантів.

Днями росіяни розпочали наступ на Харківщині. Ворог, зокрема, намагається оточити Вовчанськ. У ISW проаналізували поточну ситуацію поблизу населеного пункту та розкритикували Захід.