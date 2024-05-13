Минус рота оккупантов и САУ "Нона" — как 3 ОШБр ликвидирует врага на Харьковщине

Военные 3 ОШБр. Фото: соцсети

Военные третьей отдельной штурмовой бригады только за неделю (с 3 по 10 мая) в Харьковской области ликвидировали более 40 российских оккупантов, еще 189 ранили. Кроме того, бойцы оставили врага без важной военной техники, в частности установки 2С9 "Нона", которую противник использовал для наступления своей пехоты.

Об этом сообщили на странице 3 ОШБр в понедельник, 13 мая.

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"Неделя боев в зоне ответственности бригады с 03.05 до 10.05 стоила врагу: 189 — "трехсотых" россиян; 43 — окончательных "двести", — написали военные, говоря о потерях оккупантов.

Кроме того, военные 3 ОШБр уничтожили установку 2С9 "Нона", БМП-2, БТР, танк и спецтехнику.

В бригаде отметили, что на сегодняшний день ее подразделения действуют в Харьковской области — занимают оборонительные рубежи и отбивают российские штурмы.

Потери армии РФ за неделю. Фото: 3 ОШБр

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили еще 1 740 оккупантов.

На днях россияне начали наступление в Харьковской области. Враг, в частности, пытается окружить Волчанск. В ISW проанализировали текущую ситуацию вблизи населенного пункта и подвергли критике Запад.