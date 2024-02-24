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Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі

24 лютого 2024 08:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі
Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківське міське кладовище №18, і особливо його квартал №12, стало своєрідним символом вшанування та пам'яті тих, хто стояв на захисті України. Тут, серед синьо-жовтих прапорів, спочивають ті, хто віддав своє життя за мир та незалежність.

Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі - фото 1
Рідні навідують могилу на Алеї Слави у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE

В 2017 році тут було всього 34 могили, але зараз, у 2024 році, ця чисельність майже досягає тисячу. Це місце стало живим розмовником, що мовчазно розповідає історії героїв.

  • Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі - фото 2
    Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE
  • Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі - фото 3
    Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE
  • Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі - фото 4
    Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE
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На першому секторі з чого почалась Алея Слави ще на початку ми нулого року закінчились місця для поховань загиблих військових. Ділянку збільшили на один сектор, але вже зараз вона заповнена більш як на половину.

Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі - фото 5
Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE

Алея Слави на 18 кладовищі Харкова — це місце, де кожна могила це окрема історія, а кожен прапор, що майоріє на вітрі як вічний напутник для нас, залишаючи нам завдання пам'ятати тих, хто віддав своє життя заради свободи.

 

Місце, де живе пам'ять — фоторепортаж з Алеї Слави воїнів на харківському кладовищі - фото 6
Алея Слави на кладовищі №18 у Харкові. Фото: Юлія Бойко /Новини.LIVE

Нагадаємо, що Кабмін виділив 515 млн грн на Національне військово-меморіальне кладовище.

Також ми писали про те, що Зеленський прибув до Львова разом з прем'єркою Данії вшанував пам'ять загиблих воїнів.

Харків
цвинтар
військові
похорон
загиблі
2 роки війни

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