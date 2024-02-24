Фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.

Родные посещают могилу на Аллее Славы в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

В 2017 году здесь было всего 34 могилы, но сейчас, в 2024 году, эта численность почти достигает тысячи. Это место стало живым разговорником, молчаливо рассказывающим истории героев.

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE 1/3 _ 3

На первом секторе с чего началась Аллея Славы, еще в начале мы в прошлом году закончились места для захоронений погибших военных. Участок увеличили на один сектор, но уже сейчас он заполнен более чем на половину.

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Аллея Славы на 18 кладбище Харькова – это место, где каждая могила это отдельная история, а каждый флаг, развевающийся на ветру как вечный напутник для нас, оставляя нам задачу помнить тех, кто отдал свою жизнь ради свободы.

Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Напомним, что Кабмин выделил 515 млн грн на Национальное военно-мемориальное кладбище .

Также мы писали о том, что Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании почтил память погибших воинов .