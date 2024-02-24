Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище
Харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.
В 2017 году здесь было всего 34 могилы, но сейчас, в 2024 году, эта численность почти достигает тысячи. Это место стало живым разговорником, молчаливо рассказывающим истории героев.
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Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
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Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
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Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
На первом секторе с чего началась Аллея Славы, еще в начале мы в прошлом году закончились места для захоронений погибших военных. Участок увеличили на один сектор, но уже сейчас он заполнен более чем на половину.
Аллея Славы на 18 кладбище Харькова – это место, где каждая могила это отдельная история, а каждый флаг, развевающийся на ветру как вечный напутник для нас, оставляя нам задачу помнить тех, кто отдал свою жизнь ради свободы.
Напомним, что Кабмин выделил 515 млн грн на Национальное военно-мемориальное кладбище .
Также мы писали о том, что Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании почтил память погибших воинов .
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