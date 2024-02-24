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Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище

24 февраля 2024 08:24
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище
Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Харьковское городское кладбище №18, и особенно его квартал №12, стало своеобразным символом чествования и памяти тех, кто стоял на защите Украины. Здесь, среди сине-желтых флагов, покоятся те, кто отдал свою жизнь за мир и независимость.

Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище - фото 1
Родные посещают могилу на Аллее Славы в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

В 2017 году здесь было всего 34 могилы, но сейчас, в 2024 году, эта численность почти достигает тысячи. Это место стало живым разговорником, молчаливо рассказывающим истории героев.

  • Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище - фото 2
    Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
  • Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище - фото 3
    Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
  • Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище - фото 4
    Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE
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На первом секторе с чего началась Аллея Славы, еще в начале мы в прошлом году закончились места для захоронений погибших военных. Участок увеличили на один сектор, но уже сейчас он заполнен более чем на половину.

Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище - фото 5
Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Аллея Славы на 18 кладбище Харькова – это место, где каждая могила это отдельная история, а каждый флаг, развевающийся на ветру как вечный напутник для нас, оставляя нам задачу помнить тех, кто отдал свою жизнь ради свободы.

 

Место, где живет память — фоторепортаж из Аллеи Славы воинов на харьковском кладбище - фото 6
Аллея Славы на кладбище №18 в Харькове. Фото: Юлия Бойко / Новини.LIVE

Напомним, что Кабмин выделил 515 млн грн на Национальное военно-мемориальное кладбище .

Также мы писали о том, что Зеленский прибыл во Львов вместе с премьером Дании почтил память погибших воинов .

Харьков
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