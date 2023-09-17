Миттєво вніс 2 млн грн: військком-хабарник з Харківщини вийшов під заставу із СІЗО

Начальник Чугуївського ТЦК, полковник Руслан Мазовецький. Фото: google

Начальник Чугуївського ТЦК та СП, полковник Руслан Мазовецький вийшов з-під варти під заставу. Його підозрюють у підробці документів та допомозі ухилянтам уникнути мобілізації.

Про це йдеться у матеріалі видання Суспільне.

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Відомо, що 14 вересня суд обрав Руслану Мазовецькому запобіжний захід. Він мав пребувати під вартою до 4 листопада. Також йому визначили суму застави, вартість якої становила 2 мільйони 147 200 гривень.

Водночас через 30 хвилин після засідання суду внесли заставу за начальника Чугуївського ТЦК та СП. Відтак, Мазовецький вийшов з СІЗО.

Справа Мазовецького

Відомо, що начальник Чугуївського ТЦК та СП Руслан Мазовецький допомагав чоловікам призовного віку уникнути призову. Для цього за хабар посадовець підробляв ухилянтам документи.

Вартість "послуг" Мазовецький оцінював від трьох до восьми тисяч доларів. Для передачі хабаря посадовець залучав посередників.

Нагадаємо, Служба безпеки разом із Національною поліцією завершила операцію щодо розкриття масштабної корупційної схеми, яка діяла серед керівництва районної військово-лікарської комісії (ВЛК) в Одеській області. Посадовці використовували підроблені медичні висновки для ухилянтів та отримували великі суми грошей від військовозобов'язаних.

Додамо, нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило вчинення правопорушень, які пов'язані з корупцією, стосовно колишнього начальника Запорізького обласного територіального центру комплектування (ОТЦК) та керівника об’єднаного районного ТЦК міста Львова. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією подарунків.