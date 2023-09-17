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Мгновенно внес 2 млн грн: военком-взяточник из Харьковщины вышел под залог из СИЗО

17 сентября 2023 13:17
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Мгновенно внес 2 млн грн: военком-взяточник из Харьковщины вышел под залог из СИЗО
Начальник Чугуевского ТЦК, полковник Руслан Мазовецкий. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начальник Чугуевского ТЦК и СП полковник Руслан Мазовецкий вышел из-под стражи под залог. Его подозревают в подделке документов и помощи уклонистам избежать мобилизации.

Об этом говорится в материале издания Суспільне.

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Стоимость залога и как быстро его внесли

Известно, что 14 сентября суд избрал Руслану Мазовецкому меру пресечения. Он должен был находиться под стражей до 4 ноября. Также ему определили сумму залога, стоимость которого составляла 2 миллиона 147 тысяч 200 гривен.

В то же время через 30 минут после заседания суда внесли залог за начальника Чугуевского ТЦК и СП. Следовательно, Мазовецкий вышел из СИЗО.

Дело Мазовецкого

Известно, что начальник Чугуевского ТЦК и СП Руслан Мазовецкий помогал мужчинам призывного возраста избежать призыва. Для этого за взятку должностное лицо подделывало уклонистам документы.

Стоимость "услуг" Мазовецкий оценивал от трех до восьми тысяч долларов. Для передачи взятки чиновник привлекал посредников.

Напомним, Служба безопасности вместе с Национальной полицией завершили операцию по раскрытию масштабной коррупционной схемы, действовавшей среди руководства районной военно-врачебной комиссии (ВЛК) в Одесской области. Чиновники использовали поддельные медицинские выводы для уклонистов и получали большие суммы денег от военнообязанных.

Добавим, недавно Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило совершение правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении бывшего начальника Запорожского областного территориального центра комплектования (ОТГК) и руководителя объединенного районного ТЦК города Львова. Им грозит наказание в виде штрафа с конфискацией подарков.

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