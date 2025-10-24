Погода у Харкові 25 жовтня - якою буде погода завтра

Жінка тримає парасольку під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 25 жовтня, на Харківщині очікується хмарна та дощова погода. За прогнозом синоптиків, упродовж дня в області пройдуть опади, місцями значні.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Погода у Харкові 25 жовтня

Вітер уночі дутиме з південного сходу, вдень змінить напрямок на південно-західний, швидкість становитиме 9–14 м/с, подекуди з поривами до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, удень — +10...+15 °С.

У Харкові протягом доби також очікується дощ, місцями значний. Вітер зберігатиме ті самі напрямки та силу, що й по області. Температура в місті становитиме +10…+12 °С уночі та +12…+14 °С удень.

Нагадаємо, раніше фахівці з погоди поділилися прогнозом на листопад і розповіли, чи варто очікувати появи снігу.

Також синоптикиня Наталка Діденко повідомила, цими вихідними в Україні прогнозується нестійка погода — очікуються опади, поривчастий вітер і значні коливання температури. Водночас у деяких регіонах можливе короткочасне потепління.