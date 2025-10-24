Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Мокрий і вітряний день — якою буде погода у Харкові завтра

Мокрий і вітряний день — якою буде погода у Харкові завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 16:37
Оновлено: 16:49
Погода у Харкові 25 жовтня - якою буде погода завтра
Жінка тримає парасольку під час дощу. Ілюстративне фото: УНІАН

У суботу, 25 жовтня, на Харківщині очікується хмарна та дощова погода. За прогнозом синоптиків, упродовж дня в області пройдуть опади, місцями значні.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Мокрий і вітряний день — якою буде погода у Харкові завтра - фото 1
Пост Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Погода у Харкові 25 жовтня

Вітер уночі дутиме з південного сходу, вдень змінить напрямок на південно-західний, швидкість становитиме 9–14 м/с, подекуди з поривами до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, удень — +10...+15 °С.

У Харкові протягом доби також очікується дощ, місцями значний. Вітер зберігатиме ті самі напрямки та силу, що й по області. Температура в місті становитиме +10…+12 °С уночі та +12…+14 °С удень.

Нагадаємо, раніше фахівці з погоди поділилися прогнозом на листопад і розповіли, чи варто очікувати появи снігу.

Також синоптикиня Наталка Діденко повідомила, цими вихідними в Україні прогнозується нестійка погода — очікуються опади, поривчастий вітер і значні коливання температури. Водночас у деяких регіонах можливе короткочасне потепління.

погода Харків осінь жовтень прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації