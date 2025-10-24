Погода в Харькове 25 октября - какой будет погода завтра

Мокрый и ветреный день — какой будет погода в Харькове завтра
В субботу, 25 октября, на Харьковщине ожидается облачная и дождливая погода. По прогнозу синоптиков, в течение дня в области пройдут осадки, местами значительные.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Telegram.
Погода в Харькове 25 октября
Ветер ночью будет дуть с юго-востока, днем изменит направление на юго-западный, скорость составит 9-14 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, днем — +10...+15 °С.
В Харькове в течение суток также ожидается дождь, местами значительный. Ветер будет сохранять те же направления и силу, что и по области. Температура в городе составит +10...+12 °С ночью и +12...+14 °С днем.
