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Мокрий сніг і ожеледиця — погода у Харкові завтра

22 січня 2025 15:23
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 23 січня — прогноз від синоптиків
Жінка йде у мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові 23 січня очікується мокрий сніг та ожеледиця. Крім того, синоптики попереджають про сильний вітер з поривами до 7-12 м/с.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології

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Синоптики розповіли, що у четвер в Харківській області вдень можливий невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Водіїв та пішоходів повідомляють про небезпеку. Крім того, в регіоні очікується південно-східний вітер поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря вночі опуститься до -1...-6 °C, а вдень коливатиметься в межах -2...+3 °C.

Водночас у Харкові вночі температура буде дещо теплішою -2...-4 °C, а вдень буде близько 0 °C.

погода в Харкові 23 січня
Скриншот допису регіонального центру

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко попередила про небезпечну для водіїв погоду завтра. Крім того, максимально температура повітря завтра "підстрибне" до +7 °C.

Водночас Наталія Птуха повідомила, що у період від 20 по 27 січня в Україні буде переважно хмарна із проясненнями погода, а ймовірність опадів є мінімальною

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