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Мокрый снег и гололедица — погода в Харькове завтра

22 января 2025 15:23
Светлана Силенко - Редактор
Погода в Харькове 23 января — прогноз от синоптиков
Женщина идет в мокрый снег. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

В Харькове 23 января ожидается мокрый снег и гололедица. Кроме того, синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 7-12 м/с.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 23 января

Синоптики рассказали, что в четверг в Харьковской области днем возможен небольшой мокрый снег и гололедица на дорогах. Водителей и пешеходов предупреждают об опасности. Кроме того, в регионе ожидается юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до -1...-6 °C, а днем будет колебаться в пределах -2...+3 °C.

В то же время в Харькове ночью температура будет несколько теплее -2...-4 °C, а днем будет около 0°C.

погода в Харькове 23 января
Скриншот сообщения регионального центра

Напомним, синоптик Наталка Диденко предупредила об опасной для водителей погоде завтра. Кроме того, максимально температура воздуха завтра "подпрыгнет" до +7 °C.

В то же время Наталья Птуха сообщила, что в период с 20 по 27 января, в Украине будет преимущественно облачная с прояснениями погода, а вероятность осадков является минимальной.

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