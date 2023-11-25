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Монополія УПЦ МП — у Харківській області відмовили українській церкві у будівництві каплички

25 листопада 2023 21:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Монополія УПЦ МП — у Харківській області відмовили українській церкві у будівництві каплички
Хрест на куполі церкви. Фото: shutterstock.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Краснограді Харківської області, де немає жодного храму Православної церкви України (ПЦУ), місцева влада відмовилася виділити землю для будівництва каплиці ПЦУ. На засіданні міськради Краснограда було ухвалено рішення не надавати земельну ділянку для будівництва каплиці СОТ, оскільки у місті домінує Московський патріархат.

Про це повідомила організація "Деколонізація. Україна", передає "Думка".

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У повідомленні вказується, що раніше влада міста відмовилася від перейменування Краснограда.

Красноградська міська рада, своєю чергою, оголосила, що до мерії надійшло звернення від "Релігійної громади Володимира Великого Харківської єпархії Української православної церкви" із проханням розробити проєкт землеустрою для постійного користування ділянкою площею 286 квадратних метрів.

У міськраді також заявили, що у рамках розробки генерального плану міста передбачено включення пам'ятних знаків та об'єктів майбутнього будівництва, які обговорюватимуться на громадських слуханнях.

Також представники міськради наголосили, що не заперечують проти будівництва храму ПЦУ у Краснограді та запропонували релігійній організації альтернативні земельні ділянки для цієї мети. Вони також додали, що ведеться законний пошук відповідної ділянки для розміщення храму ПЦУ у місті.

скріншот
Повідомлення Красноградської міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у селі Ржавинці на Буковині УПЦ МП передала ще одну церкву у приватну власність закладу "Соціально-духовний центр на честь Святої Трійці". Тепер організація володіє не лише церквою, а й двома пам'ятними знаками та дзвіницею.

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