Монополия УПЦ МП — в Харьковской области отказали украинской церкви в строительстве часовни

Крест на куполе церкви. Фото: shutterstock.com

В Краснограде Харьковской области, где не существует ни одного храма Православной церкви Украины (ПЦУ), местные власти отказались выделить землю для строительства часовни ПЦУ. На заседании горсовета Краснограда было принято решение не предоставлять земельный участок для строительства часовни ВТО, так как в городе доминирует Московский патриархат.

Об этом сообщила организация "Деколонизация. Украина", передает "Думка".

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В сообщении указывается, что ранее власти города отказались от переименования Краснограда.

Красноградский городской совет, в свою очередь, объявил, что в мэрию поступило обращение от "Религиозной общины Владимира Великого Харьковской епархии Украинской православной церкви" с просьбой разработать проект землеустройства для постоянного пользования участком площадью 286 квадратных метров.

В горсовете также заявили, что в рамках разработки генерального плана города предусмотрено включение памятных знаков и объектов будущего строительства, которые будут обсуждаться на общественных слушаниях.

Также представители горсовета подчеркнули, что не возражают против строительства храма ПЦУ в Краснограде и предложили религиозной организации альтернативные земельные участки для этой цели. Они также добавили, что ведется законный поиск подходящего участка для размещения храма ПЦУ в городе.

Сообщение Красноградского горсовета. Фото: скриншот

Напомним, что в селе Ржавинцы на Буковине УПЦ МП передала еще одну церковь в частную собственность учреждения "Социально-духовный центр в честь Святой Троицы". Теперь организация владеет не только церковью, но и двумя памятными знаками и колокольней.