Прогноз погоди в Харкові на завтра 6 лютого

Зима. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 6 лютого, буде хмарною з проясненнями. Температура повітря знизиться до -9 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Прогноз погоди у Харкові та області на 6 лютого

Протягом доби істотних опадів не прогнозується. На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер очікується східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого. Фото: Meteoprog

Температура повітря:

по області вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С;

у Харкові вночі -5...-7 °С, вдень -2...-4 °С.

Допис Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що з 7 лютого в Україні посиляться морози. Подекуди температура знизиться до -8 °C.

Також очікується, що в лютому місячна кількість опадів складе 25-65 мм, що менше за середні показники.