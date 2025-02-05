Прогноз погоди в Харкові на завтра 6 лютого

Мороз скує Харків — прогноз погоди на завтра
Погода в Харкові та області завтра, 6 лютого, буде хмарною з проясненнями. Температура повітря знизиться до -9 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харкові та області на 6 лютого
Протягом доби істотних опадів не прогнозується. На дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер очікується східний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -4...-9 °С, вдень 0...-5 °С;
- у Харкові вночі -5...-7 °С, вдень -2...-4 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, що з 7 лютого в Україні посиляться морози. Подекуди температура знизиться до -8 °C.
Також очікується, що в лютому місячна кількість опадів складе 25-65 мм, що менше за середні показники.
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