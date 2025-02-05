Прогноз погоды в Харькове на завтра 6 февраля

Зима. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 6 февраля, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха снизится до -9 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля

В течение суток существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами будет гололедица. Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды в Украине на 6 февраля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

по области ночью -4...-9 °С, днем 0...-5 °С;

в Харькове ночью -5...-7 °С, днем -2...-4 °С.

Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 7 февраля в Украине усилятся морозы. Кое-где температура снизится до -8 °C.

Также ожидается, что в феврале месячное количество осадков составит 25-65 мм, что меньше средних показателей.