Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Мороз скует Харьков — прогноз погоды на завтра arrow

Мороз скует Харьков — прогноз погоды на завтра

5 февраля 2025 14:50
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Харькове на завтра 6 февраля
Зима. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Харькове и области завтра, 6 февраля, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха снизится до -9 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Читайте также:

Прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля

В течение суток существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами будет гололедица. Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Україні 6 лютого
Прогноз погоды в Украине на 6 февраля. Фото: Meteoprog

Температура воздуха:

  • по области ночью -4...-9 °С, днем 0...-5 °С;
  • в Харькове ночью -5...-7 °С, днем -2...-4 °С.
null
Пост Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 7 февраля в Украине усилятся морозы. Кое-где температура снизится до -8 °C.

Также ожидается, что в феврале месячное количество осадков составит 25-65 мм, что меньше средних показателей.

погода Харьков Харьковская область снег прогноз погоды температура воздуха
Реклама
Реклама
Реклама