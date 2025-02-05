Прогноз погоды в Харькове на завтра 6 февраля

Мороз скует Харьков — прогноз погоды на завтра
Погода в Харькове и области завтра, 6 февраля, будет облачной с прояснениями. Температура воздуха снизится до -9 °С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харькове и области на 6 февраля
В течение суток существенных осадков не прогнозируется. На дорогах местами будет гололедица. Ветер ожидается восточный со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -4...-9 °С, днем 0...-5 °С;
- в Харькове ночью -5...-7 °С, днем -2...-4 °С.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, что с 7 февраля в Украине усилятся морозы. Кое-где температура снизится до -8 °C.
Также ожидается, что в феврале месячное количество осадков составит 25-65 мм, что меньше средних показателей.
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