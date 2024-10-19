Прогноз погоди у Харкові 20 жовтня — містян очікує мороз

Мороз у місті. Фото: Джастін Лейн/EPA

Погода у Харкові та області в неділю, 20 жовтня, відрізнятиметься. У деяких районах можливі дощі, тоді як в інших — сухо та хмарно.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Харківській області 20 жовтня

За прогнозами синоптиків, очікується мінлива хмарність. У нічний час на сході області можливий невеликий дощ, тоді як на заході — без значних опадів. Вдень також без істотних опадів.

Температура повітря вночі становитиме від +1 до +6ºС, місцями на поверхні ґрунту можливі заморозки до -3ºС. Вдень очікується від +8 до +13ºС.

Вітер північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода у Харківській області. Фото: sinoptik.ua

Погода у Харкові 20 жовтня

У Харкові буде мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі становитиме від +2 до +4ºС, вдень від +10 до +12ºС.

Вітер північний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди у Харкові та області

Раніше ми повідомляли, що 20 жовтня в Україні очікується переважно суха погода. Проте на сході та південному сході країни можливі невеликі дощі.

Також ми писали, що зима цього року буде менш суворою, з переважно теплими днями. Водночас можливі короткі періоди похолодання, тож варто бути готовими до різних погодних умов.