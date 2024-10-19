Прогноз погоды в Харькове 20 октября — горожан ожидает мороз

Мороз и ветер — синоптики дали прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харькове и области в воскресенье, 20 октября, будет отличаться. В некоторых районах возможны дожди, в других — сухо и облачно.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 20 октября
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. В ночные часы на востоке области возможен небольшой дождь, тогда как на западе — без существенных осадков. Днем также без существенных осадков.
Температура воздуха ночью будет от +1 до +6ºС, местами на поверхности почвы возможны заморозки до -3ºС. Днем ожидается от +8 до +13 ºС.
Ветер северный, со скоростью 5-10 м/с.
Погода в Харькове 20 октября
В Харькове переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +2 до +4ºС, днем от +10 до +12ºС.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Ранее мы сообщали, что 20 октября в Украине ожидается преимущественно сухая погода . Однако на востоке и юго-востоке страны возможны небольшие дожди.
Также мы писали, что зима в этом году будет менее суровой , с преимущественно теплыми днями. В то же время возможны короткие периоды похолодания, поэтому следует быть готовыми к разным погодным условиям.
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