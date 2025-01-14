Погода в Харкові на 15 січня — прогноз від синоптиків

Морозна погода. Фото: УНІАН

У Харкові в середу, 15 січня, очікується переважно хмарна погода з проясненнями. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар.

Про це повідомляє пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 15 січня

Протягом більшої частини дня опадів не передбачається, але ближче до вечора можливий дрібний сніг. Температура вночі становитиме до -2 °C, яка відчуватиметься як -6 °C, атмосферний тиск залишатиметься стабільним на рівні 753–752 мм рт. ст., а вологість повітря варіюватиметься від 59% до 63%.

Погодинний прогноз погоди у Харкові на 15 січня. Фото: скриншот

Уранці температура підніметься до -1 °C, а вдень досягне 0 °C, при цьому відчуватиметься як -4 °C.

Вітер буде південно-західний, із поривами 7–12 м/с. Увечері температура коливатиметься близько 0 °C, можливе незначне зниження до -1 °C. На дорогах місцями можлива ожеледиця.

Нагадаємо, синоптики попередили про морозну погоду на сьогодні, 14 січня, у кількох областях України.

Також астросиноптики спрогнозували, чи очікувати магнітні бурі у вівторок, 14 січня.