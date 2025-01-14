Погода в Харькове на 15 января — прогноз от синоптиков

Морозная погода. Фото: УНИАН

В Харькове в среду, 15 января, ожидается преимущественно облачная погода с прояснениями. Солнце редко будет появляться из-за облаков.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода в Харькове 15 января

В течение большей части дня осадков не предвидится, но ближе к вечеру возможен мелкий снег. Температура ночью составит до -2°C, которая будет ощущаться как -6°C, атмосферное давление будет оставаться стабильным на уровне 753–752 мм рт. ст., а влажность воздуха будет варьироваться от 59% до 63%.

Почасовой прогноз погоды в Харькове на 15 января. Фото: скриншот;

Утром температура поднимется до -1°C, а днем достигнет 0°C, при этом будет ощущаться как -4°C.

Ветер будет юго-западный, с порывами 7–12 м/с. Вечером температура будет колебаться около 0°C, возможно незначительное снижение до -1°C. На дорогах местами возможна гололедица.

Напомним, синоптики предупредили о морозной погоде на сегодня, 14 января, в нескольких областях Украины.

Также астросиноптики спрогнозировали ожидать ли магнитные бури во вторник, 14 января.