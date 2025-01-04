Погода у Харкові 5 січня — прогноз від синоптиків

Морози не відступають — якою завтра буде погода у Харкові
У Харкові та області завтра буде холодно. Синоптики попереджають про морози та ожеледицю на дорогах. Через це в регіоні оголошено перший рівень небезпечності.
Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook в суботу, 4 січня.
Погода у Харкові 5 січня
В неділю у Харкові варто очікувати на мінливу хмарність. Сильних опадів не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде -5...-7 °C, вдень прогнозують 0...-2 °C.
Погода у Харківській області 5 січня
Завтра на Харківщині буде хмарно, але сонце іноді все ж визиратиме. На опади чекати не варто. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 °C, вдень -4...+1 °C.
Попередження про небезпеку в Харкові та області
Як зазначили синоптики, в неділю в Харкові та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з тим, що на дорогах очікується ожеледиця.
Нагадаємо, завтра, 5 січня, в Україні прогнозують холодну погоду. В більшості областей буде хмарно, вдарять сильні морози.
Водіїв у Києві попереджають про небезпеку завтра, 5 січня. У столиці прогнозують ожеледицю.
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