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Морози не відступають — якою завтра буде погода у Харкові

4 січня 2025 21:50
Світлана Силенко - Редактор
Погода у Харкові 5 січня — прогноз від синоптиків
На вулиці йде сніг. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Харкові та області завтра буде холодно. Синоптики попереджають про морози та ожеледицю на дорогах. Через це в регіоні оголошено перший рівень небезпечності.

Про це інформує Харківський регіональний центр з гідрометеорології у Facebook в суботу, 4 січня.

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Погода у Харкові 5 січня

В неділю у Харкові варто очікувати на мінливу хмарність. Сильних опадів не прогнозують. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі буде -5...-7 °C, вдень прогнозують 0...-2 °C.

Прогноз погоди у Харкові на 5 січня
Прогноз погоди у Харкові та області на 5 січня. Фото: скриншот

Погода у Харківській області 5 січня

Завтра на Харківщині буде хмарно, але сонце іноді все ж визиратиме. На опади чекати не варто. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...-9 °C, вдень -4...+1 °C.

Попередження про небезпеку в Харкові та області

Як зазначили синоптики, в неділю в Харкові та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. Це пов'язано з тим, що на дорогах очікується ожеледиця.

Погода у Харкові 5 січня
Попередження про небезпеку на Харківщині. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 5 січня, в Україні прогнозують холодну погоду. В більшості областей буде хмарно, вдарять сильні морози.

Водіїв у Києві попереджають про небезпеку завтра, 5 січня. У столиці прогнозують ожеледицю.

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