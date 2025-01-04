Погода в Харькове 5 января — прогноз от синоптиков

На улице идет снег. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и области завтра будет холодно. Синоптики предупреждают о морозах и гололедице на дорогах. Из-за этого в регионе объявлен первый уровень опасности.

Об этом информирует Харьковский региональный центр по гидрометеорологии в Facebook в субботу, 4 января.

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Погода в Харькове 5 января

В воскресенье в Харькове стоит ожидать переменную облачность. Сильных осадков не прогнозируют. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет -5...-7 °C, днем прогнозируют 0...-2 °C.

Прогноз погоды в Харькове и области на 5 января. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 5 января

Завтра на Харьковщине будет облачно, но солнце иногда все же будет выглядывать. Осадков ждать не стоит. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-9 °C, днем -4...+1 °C.

Предупреждение об опасности в Харькове и области

Как отметили синоптики, в воскресенье в Харькове и области объявлен первый уровень опасности, желтый. Это связано с тем, что на дорогах ожидается гололедица.

Предупреждение об опасности на Харьковщине. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 5 января, в Украине прогнозируют холодную погоду. В большинстве областей будет облачно, ударят сильные морозы.

Водителей в Киеве предупреждают об опасности завтра, 5 января. В столице прогнозируют гололедицу.